Adapazarı'nda Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Adapazarı'nda Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 54 ZK 779 plakalı otomobil ile 34 GVF 856 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobillerde sıkışan 5 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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