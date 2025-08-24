Adapazarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi. Kazada araçta sıkışan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Adapazarı-Kaynarca yolunun İkizce Osmaniye mevkiinde meydana geldi. Oğuzhan Hazer yönetimindeki 67 ABU 770 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Oğuzhan Hazer ile Burak Açıkgöz ve Berkay Hazer araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılardan Burak Açıkgöz, sağlık ekipleri tarafından Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen sürücü Oğuzhan Hazer ve Berkay Hazer ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.