Adapazarı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde Z.T'nin kullandığı 54 AGU 301 plakalı otomobille Sinan Tuna (21) kontrolündeki 54 AEC 250 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Z.B.F. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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