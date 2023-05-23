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Adapazarı'nda Tartışma Sonucu Silahlı Yaralama

Adapazarı'nda Tartışma Sonucu Silahlı Yaralama

Güncel Haberler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi tartıştığı şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi tartıştığı şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.

Olay, Adapazarı ilçesi Kayrancık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. ile S.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı. Bu esnada M.Ö., S.K.'yı ayağından silahla vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.K., jandarma ekiplerince yakalandı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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