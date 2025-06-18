Adapazarı'nda Tarım Arazisinde Yangın

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 150 dönümlük buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adapazarı ilçesi Aşırlar Mahallesi'nde buğday ve arpa ekili tarlada, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 150 dönümlük tarım arazisinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.