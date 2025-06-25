Adapazarı'nda Takip Edilen Şüpheli 6 Saat Sonra Teslim Oldu
Motosiklet satışı yapılan iş yerinde saklanan ve polislere ateş açan Engin Ö., 6 saat sonra teslim oldu. Yaralı olan Engin Ö.'ye olay yerinde sağlık görevlileri müdahale etti ve polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
6 SAAT SONRA TESLİM OLDU
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve kendisini takip eden polislere ateş açıp, motosiklet satışı yapılan iş yerine saklanan Engin Ö., 6 saat sonra teslim oldu. Yaralı olan Engin Ö.'ye ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Şüpheli daha sonra tedavisinin yapılması amacıyla polis nezaretinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel