Adapazarı'nda Takip Edilen Şüpheli 6 Saat Sonra Teslim Oldu

6 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve kendisini takip eden polislere ateş açıp, motosiklet satışı yapılan iş yerine saklanan Engin Ö., 6 saat sonra teslim oldu. Yaralı olan Engin Ö.'ye ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Şüpheli daha sonra tedavisinin yapılması amacıyla polis nezaretinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.