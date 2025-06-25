Adapazarı'nda Takip Edilen Şüpheli 6 Saat Sonra Teslim Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet satışı yapılan iş yerinde saklanan ve polislere ateş açan Engin Ö., 6 saat sonra teslim oldu. Yaralı olan Engin Ö.'ye olay yerinde sağlık görevlileri müdahale etti ve polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

6 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve kendisini takip eden polislere ateş açıp, motosiklet satışı yapılan iş yerine saklanan Engin Ö., 6 saat sonra teslim oldu. Yaralı olan Engin Ö.'ye ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Şüpheli daha sonra tedavisinin yapılması amacıyla polis nezaretinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı

Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Trump kameralar önünde küfretti

Trump kameralar önünde resmen küfretti
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama! Zafer ilan etti
ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azil tasarı reddedildi

ABD Meclisi Trump'ın azli için kararını verdi!
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.