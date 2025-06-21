Adapazarı'nda SoloTürk Akrobasi Gösterisi Büyüledi

Adapazarı'nda SoloTürk Akrobasi Gösterisi Büyüledi
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Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümünde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. F-16C jetinin manevraları, bölge halkı tarafından büyük bir coşkuyla izlendi.

ADAPAZARI'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümünde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, gösteri uçuşu yaptı. F-16C Block 30 savaş jeti ile gerçekleşen gösteri, bölge halkı tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

SoloTürk, sabah gerçekleştirdiği prova uçuşunun ardından, öğleden sonra gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 25 dakika süren uçuş, Aziz Duran Parkı üzerinde yapıldı ve platformun üzerinden geçen pilotun yaptığı manevralar, vatandaşlardan büyük alkış topladı. Program, Adapazarı Belediyesi tarafından, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi. SoloTürk, Adapazarı semalarında gerçekleştirdiği akrobatik uçuşlarla günün coşkusunu zirveye taşıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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