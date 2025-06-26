Adapazarı'nda Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Adapazarı'nda Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelileri 17 yaşındaki E.K. ve İ.K. tutuklandı. Şüphelilerin daha önce İstanbul'da benzer bir olayda da yer aldıkları belirlendi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 1 kişinin yaralandığı iş yerine silahlı saldırı olayının şüphelileri E.K. (17) ve İ.K. (17) tutuklandı. Şüphelilerin, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde de bir kişiyi silahla yaraladığı belirlendi.

Olay, 22 Haziran'da Adapazarı ilçesinde M.S'ye ait iş yerinde meydana geldi. İstanbul'dan motosikletle kente gelen 2 şüpheli, iş yerine ateş edip kaçtı. Silahla vurulup bacağından yaralanan M.A.K. adlı müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin E.K ve İ.K olduğu belirlendi. Şüpheliler Sakarya'da yakalanırken; operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 1 motosiklet kaskı, 1 yüz maskesi ve 1 çift eldiven ele geçirildi. E.K. ve İ.K'nin 11 Mayıs'ta İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde Ö.A.'nın silahla yaralanması olayının da şüphelileri oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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