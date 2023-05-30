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Adapazarı'nda Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adapazarı'nda Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Ozanlar Mahallesi'nde bir parkta Y.N. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Y.N. silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ozanlar Mahallesi'nde bir parkta Y.N. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.N. silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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