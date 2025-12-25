Sakarya'da başından vurulan kadının ölümüne ilişkin davada sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahla başından vurulan kadının ölümüne ilişkin davada karar verildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.S. ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

Söz verilen Sehle G'nin yakınları, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları da dosyaya giren HTS kayıtlarında sanığın farklı günlerde maktulün adresinin etrafında bulunduğunu belirterek, cinayetin "tasarlayarak" gerçekleştirildiğini savundu.

Söz verilen sanık S.S. de pişman olduğunu ve olayın kazayla gerçekleştiğini öne sürdü.

S.S'nin avukatı da "tasarlayarak" iddiasını kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık S.S'yi "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Adapazarı ilçesi Orta Mahalle'de bir iş yerindeki dairede, 5 Eylül 2024'te, başından silahla vurulmuş halde bulunan Sehle G, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Suç aleti silahla Hendek ilçesinde saklandığı adreste yakalanan şüpheli S.S. tutuklanmıştı.