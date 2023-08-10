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Adapazarı'nda Samanlık Yangını: Geriye Tahta Yığınları Kaldı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir samanlıkta çıkan yangın sonucunda samanlık kül olurken, geriye tahta yığınları kaldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alevlere teslim olan samanlık kül olurken geriye tahta yığınları kaldı.

Evrenköy Mahallesi 331. Sokak'ta bulunan samanlıkta henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Geriye tahta yığınlarının kaldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Evrenköy İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

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