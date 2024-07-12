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Adapazarı'nda otomobil çarptı, kız çocuğu yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ve çocuğun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu yaralandı.

E.H.A. yönetimindeki 34 GBV 830 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu E.M.S'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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