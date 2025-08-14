Adapazarı'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde, M.Ç. (22) idaresindeki 16 AKA 514 plakalı hafif ticari araç ile Kadir P. (30) yönetimindeki 54 AIL 940 plakalı motosiklet çarpıştı.

İddiaya göre, kaza yerinden kaçmak isteyen hafif ticari aracın sürücüsü mahalle sakinleri tarafından durduruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Kadir P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Sürücü M.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, hafif ticari araçta uyuşturucu, motosiklette ise uyuşturucuda kullanılan aparat bulunduğu öğrenildi.