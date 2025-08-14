Adapazarı'nda Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adapazarı'nda Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Kadir Pınarbaşı, kaza sonrası yaşamını yitirdi. Olayda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Pınarbaşı (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana geldi. Mücahit Ç. (22) idaresindeki 16 AKA 514 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Pınarbaşı yönetimindeki 54 AIL 940 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde motosiklet sürücüsü Kadir Pınarbaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Pınarbaşı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

UYUŞTURUCU İLE APARAT ÇIKTI

Mücahit Ç. gözaltına alınırken, hafif ticari aracın içinde 2 gram bonzai, motosiklette ise uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasını toprağa veren Hayal Köseoğlu'ndan yürek burkan paylaşım

Babasını toprağa veren ünlü oyuncu yaşadıklarını ilk kez anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.