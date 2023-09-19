Adapazarı'nda minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobille öğrencileri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Karaman Mahallesi'nde Taşkın Şenek idaresindeki otomobille sürücüsü öğrenilemeyen öğrencilerin bulunduğu servis minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şenek, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.