Adapazarı'nda Kuyumcudan Ziynet Eşyası Çalan Şüpheli Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuyumcudan ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.

Çark Caddesi'ndeki bir kuyumcudan sabah saatlerinde yaklaşık 500 bin lira değerinde kolye, küpe ve benzeri ziynet eşyası çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, E.Ö'yü (31) çalınan malzemelerle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren zanlının "hırsızlık" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.