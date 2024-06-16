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Adapazarı'nda Kuyumcudan Ziynet Eşyası Çalan Şüpheli Yakalandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kuyumcudan yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuyumcudan ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.

Çark Caddesi'ndeki bir kuyumcudan sabah saatlerinde yaklaşık 500 bin lira değerinde kolye, küpe ve benzeri ziynet eşyası çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, E.Ö'yü (31) çalınan malzemelerle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren zanlının "hırsızlık" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adapazarı Sakarya Güvenlik Hırsızlık Güncel Haberler

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