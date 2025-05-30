Adapazarı'nda Kontrplak Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

Adapazarı'nda Kontrplak Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kontrplak üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kontrplak üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Adapazarı ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir kontrplak üretim tesisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 16 personel, alevlere müdahale etti. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Tesiste zarar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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