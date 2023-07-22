Adapazarı'nda kavşakta trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. kontrolündeki 34 ERT 83 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.A.N. idaresindeki 06 BMK 747 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA