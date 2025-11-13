Adapazarı'nda Kasten Öldürme Davasında Savcının Mütalaası Açıklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahla başından vurulan kadının ölümüne ilişkin davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları, maktul Sehle G.'nin (35), S.S'yi aralarındaki ilişkiyi ailesine söylemekle tehdit ettiğini savundu.

Sehle G'nin 2023 yılında S.S'den kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyleyen sanık avukatları, daha sonra kadının, bunu S.S'nin kendisinden ayrılmaması için yaptığını ifade ederek şikayetinden vazgeçtiğini öne sürdü.

S.S'nin olay yerine intihar amacıyla gittiğini ancak kendisine hakaret ettiği için çıkan tartışmada kadını vurduğunu iddia eden sanık avukatları, HTS kayıtlarının incelenmesi ve sanığın ailesinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan Sakarya Kadın Platformu üyeleri tarafından duruşma öncesi açıklama yapıldı.

Olay

Adapazarı ilçesi Orta Mahalle'de bir iş yerindeki dairede 5 Eylül 2024'te, başından silahla vurulmuş halde bulunan Sehle G, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmeşti.

Suç aleti silahla Hendek ilçesinde saklandığı adreste yakalanan şüpheli S.S. tutuklanmıştı.