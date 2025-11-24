Adapazarı'nda Kapıları Açık Müzik Dinleyerek Seyir Halindeki Araç Trafiği Tehlikeye Attı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kapıları açık ve yüksek sesle müzik dinleyerek seyir eden bir otomobil sürücüsü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde kapıları açık şekilde ve yüksek sesle müzik dinleyerek trafikte seyreden otomobil sürücüsü, cep telefonu ile görüntülendi.
Adapazarı Kuzey Terminali ve Karasu Kavşağı arasındaki Çevreyolu Caddesi'nde kapıları açık şekilde ve yüksek sesle müzik dinleyerek seyir halinde olan otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Trafiği tehlikeye düşüren görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel