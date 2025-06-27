Adapazarı'nda Kafede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adapazarı'nda Kafede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, yanındaki otele sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki bir kafede çıkan yangın, yanında bulunan otele sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarından Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kafenin yanında bulunan otele sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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