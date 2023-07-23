Adapazarı'nda Kadını Tabancayla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan erkek arkadaşı ve olay sırasında evde bulunan kişinin ise polisteki işlemleri tamamlandı. Tutuklanan şüpheli, diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Karaosman Mahallesi'ndeki bir evde dün tartıştığı K.A'yı (49) ile tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan erkek arkadaşı H.E. (49) ve olay sırasında evde olduğu için yakalanan M.A'nın (45) polisteki işlemleri tamamlandı

Çıkarıldıkları cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişiler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan H.E. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.