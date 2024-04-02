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Adapazarı'nda iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iş yerine yapılan silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tuzla Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesindeki oto yıkama dükkanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli, işletme sahibi olduğu öğrenilen A.K'ye tabancayla ateş etti.

Yaralanan A.K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anında dükkanın yakınında bulunan Hamdi D, gazetecilere, iki el silah sesi duyduğunu belirterek, "Dükkandan çıkan siyah ceketli biri motosiklete binerek gitti. Baktık arkadaş vurulmuş. Sonrasında ambulansa haber verdik. 1 hafta önce de gece dükkanı kurşunlamışlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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