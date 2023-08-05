Adapazarı'nda İki Katlı Evde Çıkan Yangın Cep Telefonu Kamerasıyla Kaydedildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan iki katlı evin çatısında çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Güneşler Mahallesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince alev topuna dönen çatıya müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA