Adapazarı'nda Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Adapazarı'nda Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda hırsızlık suçundan aranan 39 yaşındaki E.K. tutuklandı. İki şüpheli, ikametten çalınan 280 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile bağlantılı olarak yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde bir ikametten yaklaşık 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli E.K. (39) ve T.Y'nin (40) İstanbul'dan tekrar kente geldiklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin aracında yapılan aramada, hırsızlıkta kullanılan suç aletleri, telsiz ve yedek kıyafetler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
Erzincan tulum peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Anadolu lezzeti Avrupa'ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Sevcan hemşirenin öldürüldüğü olayın detayları! Her şey 25 saniyede olmuş

Sevcan'ın katledildiği olayda şok detaylar! Her şey 25 saniyede olmuş
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.