Adapazarı'nda Evlenmek İsteyen Çiftler İçin Sosyal Tesisler Yapılıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bazı mahallelere evlenmek isteyen çiftler için cemiyet alanlarının bulunduğu sosyal tesisler yapılıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede sosyal yaşama değer katan hizmetler bir bir hayata geçirilirken, son olarak Küçük Hataplı Mahallesi'ne kazandırılan sosyal tesis-cemiyet alanının açılışı düğünle gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bazı mahallelere evlenmek isteyen çiftler için cemiyet alanlarının bulunduğu sosyal tesisler yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede sosyal yaşama değer katan hizmetler bir bir hayata geçirilirken, son olarak Küçük Hataplı Mahallesi'ne kazandırılan sosyal tesis-cemiyet alanının açılışı düğünle gerçekleştirildi.

Tesisin açılışında konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, her mahallede yaptıkları istişarelerle ihtiyaca yönelik, insana dokunan hizmetler sunduklarını vurguladı.

Kırsal mahallelere sosyal tesisler kazandırarak hem mahallelerin önemli toplanma alanı ihtiyacını giderdiklerini hem de Adapazarı'nı sosyal projelerle daha güzel yarınlara hazırladıklarını aktaran Işıksu, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Alandüzü, Acıelmalık, Çamyolu, Taşkısığı, Çağlayan, Dağdibi ve Küçük Hataplı mahallelerimize sosyal tesis-cemiyet alanlarını kazandırdık. İlyaslar, Karadavutlu, Karadere, Mahmudiye, Kışla ve Taşlık mahallelerimizde sosyal tesis-cemiyet alanlarımızın yapımı tamamlanmak üzere. Yeşilyurt, Kömürlük, Kavaklıorman, Karakamış, Doğancılar, Abalı ve Kasımlar mahallelerimize yapılacak sosyal tesis-cemiyet alanlarımızın ihale süreci bitti, çalışmalar başlıyor.

İhale aşamasında olan sosyal tesis-cemiyet alanlarımız da var. Elmalı, Karapınar, Turnadere, İkizce Osmaniye, İkizce Müslim, Aşırlar, Hacılar, Kurtbeyler, Çaltıcak, Bayraktar, Nasuhlar, Kayrancık, Karaköy, Işıklar ve Büyükhataplı mahallelerimize de ihalesi tamamlandığında hızlıca sosyal tesis-cemiyet alanlarını kazandırmış oluyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki sosyal yaşama dair toplamda 35 projemiz, Adapazarı'mıza çok yakışıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun."