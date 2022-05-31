Adapazarı'nda evde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

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Adapazarı'nda evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Adapazarı'nda evde çıkan yangın hasara yol açtı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Çökekler Mahallesi Ankara Caddesi'nde en altta ekmek fırını bulunan 3 katlı apartmanın en üstündeki dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu dairede hasar oluştu.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Sakarya İtfaiye Ankara Yangın Güncel Haberler

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