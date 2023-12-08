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Adapazarı'nda eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın tedaviye alındı

8 Aralık 2023 14:56 Son Güncelleme: 14:58 Abone Ol

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçakla yaralandı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Şüpheli ise gözaltına alındı.