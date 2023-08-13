Adapazarı'nda Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan Beraat Boz, Şemsiyeli Park'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Boz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boz'un cenazesi yarın İstiklal Camisi'nde kılınacak namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir elektrik dağıtım şirketinde işçi olarak çalışan Beraat Boz (38), Adapazarı ilçesindeki Şemsiyeli Park'ta çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Boz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boz'un cenazesi, yarın öğle vakti Şeker Mahallesi'ndeki İstiklal Camisi'nde kılınacak namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.