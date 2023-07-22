Adapazarı'nda çalıntı araçla kaçarken kaza yapan şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çaldığı araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheli gözaltına alındı. İ.K, kullandığı çalıntı otomobille polisten kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında çalıntı otomobil, karşı yönden gelen bir araca çarptı. Kazanın ardından yakalanan şüpheli İ.K, polis merkezine götürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çaldığı araçla polisten kaçarken kaza yapan şüpheli gözaltına alındı.

İ.K, kullandığı çalıntı 54 AHU 016 plakalı otomobille polisten kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında çalıntı otomobil, Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi'nde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ş.G. yönetimindeki 54 AER 120 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazanın ardından kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli İ.K, polis merkezine götürüldü.

Sürücü Ş.G, gazetecilere, "Çalıntı arabayı polis kovalarken adam bana çarptı. Kaza sonrası kaçtı, polislere saldırdı ama polisler kelepçeleyerek götürdü." diye konuştu.