Adapazarı'nda bir kadın annesini bıçakla yaraladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde annesini bıçakla yaralayan kadın, gözaltına alındı.

Şirinevler Mahallesi'nde G.C (23) ile annesi N.N. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.C, annesini bıçakla yaraladı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan G.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.