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Adapazarı'nda Atıl Haldeki Ahşap Evde Yangın Çıktı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde atıl haldeki iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının bahçeye atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde atıl haldeki iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Taşlık Mahallesi 5606. Sokak'ta atıl halde bulunan iki katlı ahşap evin bahçesindeki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının bahçeye atılan sigara izmaritinden çıktığını değerlendiren ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Adapazarı İtfaiye Sakarya Olay Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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