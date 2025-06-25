Adapazarı'nda Ahır Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Adapazarı'nda Ahır Yangını: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, yanındaki samanlığa da sıçradı, ancak alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle ahır kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evrenköy Mahallesi'nde A.Y'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanındaki başka bir ahırın samanlığına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında ahır kullanılamaz hale geldi, samanlık zarar gördü.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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