Adapazarı'nda 71 Yaşındaki Kadın Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 71 yaşındaki Nermin Demirci'nin ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nermin Demirci'nin (71) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Demirci'nin otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel