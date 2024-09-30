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Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni 2.5 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı

Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni 2.5 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2021 yılında yeniden hizmete alınan Adapazarı-Gebze bölgesel treninin 2 milyon 522 bin 568 yolcu taşıdığını açıkladı. 2023'te milli elektrikli tren setlerinin kullanımına geçildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adapazarı- Gebze bölgesel trenini tekrar hizmete alındığı 2021 yılından itibaren 2 milyon 522 bin 568 yolcunun kullandığını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Adapazarı- Gebze bölgesel treni güzergahında yapılan modernizasyon çalışmalarının ardından hattın 2021 yılında yeniden hizmete sunulduğunu belirtti. Uraloğlu, "Modernizasyon çalışmalarımızla hem seyahat konforunu artırdık hem de daha yüksek standartlı bir taşımacılık sağladık. 2021 yılında tekrar hizmete sunulan hattımızı, açıldığı tarihten bugüne 2 milyon 522 bin 568 yolcumuz kullandı" dedi.

Adapazarı- Gebze bölgesel treninde 2023 yılından itibaren milli elektrikli tren setlerinin kullanılmaya başlandığını aktaran Uraloğlu, "Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından olan TÜRASAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setlerini ilk defa Adapazarı- Gebze arasında kullanmaya başladık. Konforuyla göz dolduran setlerimiz bugüne kadar 3 bin 803 sefer yaptı ve 369 bin 488 kilometre yol katetti. Milli trenlerimiz bugüne kadar 867 bin 770 vatandaşımıza hizmet verdi" ifadelerini kullandı.

'DURAK SAYISINI 13'E ÇIKARDIK'

Bölgesel trenin, Marmara'da yaşayanlar için günlük ulaşımın vazgeçilmez parçası haline geldiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Adapazarı- Gebze arasında günlük 10 sefer düzenleniyor. Hat üzerinde bulunan Kırkikievler ve Köseköy duraklarını da 27 Eylül'de hizmete açtık. Böylelikle durak sayısını 13'e çıkararak daha fazla vatandaşımızın trenimize erişimini sağladık. Artan durak sayıları sonrası yolcu talebinde de artış bekliyoruz. Adapazarı'ndan trene binen bir vatandaşımız yalnızca 1 saat 27 dakikada Gebze'ye ulaşıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ekonomi Ulaşım Güncel Gebze

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