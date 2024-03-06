Adapazarı'da Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın çatısından tabancayla rastgele ateş açan şüpheli, tutuklandı. Zanlının polise yaklaşık 4 saat direndiği ve çatıdan indirilerek gözaltına alındığı belirtildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabancayla etrafa rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün bir binanın çatısından tabancayla rastgele ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adapazarı ilçesinde dün bir binanın çatısına çıkan T.T'nin etrafa rastgele ateş açması üzerine cadde yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Polisin "teslim ol" çağrısına yaklaşık 4 saat direnen zanlı, ekiplerin çalışmasıyla çatıdan indirilerek gözaltına alınmıştı.