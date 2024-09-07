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Adapazarı'da Sevgilisini Vuran Şahıs Tutuklandı

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Adapazarı'nda bir kadını başından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı. Olayın sebebi olarak kıskançlık iddiası öne sürüldü.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi Sehle G.'yi (35) başından vurarak ağır yaralayan Serdar Sert (50), tutuklandı.

Olay, 5 Eylül'de Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak'ta meydana geldi. İş merkezinin 2'nci katında güzellik salonu işleten Sehle G.'nin iş yerinden gelen silah seslerini duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sehle G.'yi yerde tabancayla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. Sehle G., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Sehle G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinden kaçan saldırgan sevgili Serdar Sert'in otomobili ise Hendek ilçesinde bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmayla daha sonra saldırgan da silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

KISKANÇLIK İDDİASI

Sehle G.'nin tedavisi sürerken adliyeye sevk edilen Serdar Sert'in saldırıyı kıskançlık nedeniyle yaptığı öne sürüldü. Sert, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adapazarı 3-sayfa Güncel

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