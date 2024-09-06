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Adapazarı'da Sevgilisi Tarafından Vurulan Kadının Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

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Adapazarı'nda bir kadın, sevgilisi tarafından tabancayla vuruldu. Hayati tehlikesi bulunan kadının yaşam mücadelesi sürerken, polis saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde başından yaralı halde bulunan Sehle G.'nin (35), sevgilisi Serdar S. (50) tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Hayati tehlikesi bulunan Sehle G.'nin yaşam mücadelesi devam ederken, polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün gece Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak'ta meydana geldi. İş merkezinin 2'nci katında güzellik salonu işleten Sehle G.'nin iş yerinden gelen silah seslerini duyanlar polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sehle G.'yi yerde tabancayla başından vurulmuş ağır yaralı buldu. Sehle G., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Sehle G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Görgü tanıklarının bir erkeğin olay yerinden kaçtığı yönündeki ifadesi üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Sehle G.'yi tabancayla vuran kişinin sevgilisi Serdar S. olduğu belirlendi. Serdar S.'ye ait otomobil, Hendek ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serdar S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adapazarı Politika Olaylar 3-sayfa Güncel Polis

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