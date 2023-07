Adapazarı'da Kadını Silahla Vuran Erkek Arkadaş Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 49 yaşındaki kadını silahla vurarak öldüren erkek arkadaşı tutuklandı. Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Karaosman Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Kader Akşan (49) ile erkek arkadaşı H.E. (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.E., tabanca ile Akşan'a ateş etti. Göğüs ve karın bölgesinden vurulan kadın yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kader Akşan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. H.E. ve olay sırasında evde bulunan M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. tutuklanırken, M.A. (45) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.