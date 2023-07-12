Adapazarı'da Boşanma Davası Günü Karısını Bıçaklayan Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanma davalarının olduğu gün karısını bıçaklayarak ağır yaralayan sanık, 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık, müşteki eşi ve avukatlar katıldı. Sanığın cezalandırılması talep edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 7 Eylül 2022'de boşanma davalarının olduğu gün karısını bıçaklayarak ağır yaralayan sanık, 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık koca E.B, müşteki eşi Ş.B. ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.B'nin "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Söz alan müşteki ile avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

E.B'yi "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan ise 6 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptıran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

7 Eylül 2022'de, Sakarya Adliyesi ve Resmi Daireler Kampüsü karşısındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturan Ş.B, görülecek boşanma davası öncesi kocası E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan koca tutuklanmıştı.