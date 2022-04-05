Adapazarı Belediyesinde kadrolu işçilerin maaşlarına zam

SAKARYA (AA) - Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanlığının yetkili olduğu Adapazarı Belediyesinde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı.

Meclis Salonu'nda düzenlenen imza töreninde işçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kadrolu işçiler için 3 yıllık sözleşme hazırlandığını bildirdi.

Yıllık bazda en az yüzde 67 zam ile sosyal haklardaki iyileştirmelerin hayırlı olmasını dileyen Işıksu, "Birlik ve beraberlik içerisinde şehrin kalbi Adapazarı için aşkla çalışmaya devam." ifadesini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir de destekleri için Işıksu'ya teşekkür etti.

Işıksu ve Gökdemir, daha sonra sözleşmeyi imzaladı.