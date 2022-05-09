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Adapazarı Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Adapazarı Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Adapazarı Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mutlu Işıksu başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıda, 11 gündem maddesi ele alındı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Işıksu, engelli hemşehrileri için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini, göstermeye devam edeceklerini bildirdi.

Adapazarı'nda ensar olmanın kıymetini bilerek çalıştıklarını aktaran Işıksu, "Ancak şunun da altını çizmekte fayda görüyorum. Esnaf kardeşlerimize yönelik hangi uygulamamız varsa tamamen aynısını ticari faaliyet gösteren mülteci kardeşlerimize de uyguluyoruz. Adil ve hakkaniyetli şekilde, sorumluluklarımızın bilinciyle çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma tempolarını yükselttiklerinin altını çizen Başkan Işıksu, şunları kaydetti:

"Menekşe ve Ambarlı sokaklarımızda çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Yenicami, Göl ve Güler sokaklar çok güzel oldu, bitti sayılır. Meclis üyelerimizin kıymetli destekleri ve hemşehrilerimizin teveccühüyle şehrin kalbi Adapazarı için gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl birçok açılışımız olacak, tempoyu yükselttik, açılışlar çok yakında. Meclis üyelerimizi ve kıymetli hemşehrilerimizi şimdiden davet ediyoruz."

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Adapazarı Belediyesi, Mutlu Işıksu, Engelli, Mayıs, Güncel, Haberler

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