Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, esnafı ziyaret etti

Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Ak Parti'den Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, Bahçıvan (Eski Reji) Sokak'ta esnafı ziyaret etti.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Işıksu, Bahçıvan Sokak'ta esnaf ziyaretinde bulunarak, onlarla bir süre sohbet etti.

Her zaman olduğu gibi hep sahada ve milletle birlikte olduğunu aktaran Işıksu, "Ak Parti Sakarya milletvekillerimiz Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık'a programlarımızda bizlerle oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Demokrasinin ve kalkınmanın yerelden başladığı inancıyla Türkiye Yüzyılı şehirleri için çalışmaya, eser ve hizmet belediyeciliğimizi Adapazarı'mızda sürdürmeye hazırız ve kararlıyız. İnşallah yepyeni bir vizyonla milletimizin huzurunda olmanın sorumluluğunu üzerimizde taşıyarak Adapazarı'nın yarınlarını çok daha müreffeh bir hüviyete kavuşturacak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kocacık da Cumhur İttifakı olarak Adapazarı'nda çok güzel birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, "Mutlu Başkanımıza da hemşehrilerimizin yoğun teveccühü var. İnşallah 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde eser ve hizmet siyaseti sürsün, gerçek belediyecilik devam etsin diye hep birlikte hazırız ve kararlıyız. Seçimlerden zaferle ayrılarak milletimiz için hep birlikte aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Bayraktar ise Cumhur İttifakı'nın tam kadro Adapazarı'nda sahada olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başkanımız ve başkan adayımız Mutlu Işıksu, AK Parti İlçe Başkanımız Samet Çağlayan, MHP İlçe Başkanımız Recep Usta ve tüm teşkilatlarımıza gayretleri için çok teşekkür ediyoruz. Adapazarı'mızda çok güzel bir netice bekliyoruz. Mutlu Başkanımızla yola devam ederek daha nice güzel çalışmaları milletimizle buluşturacağız inşallah. Rabbi'm birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."