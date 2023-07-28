Adapazarı Belediye Başkanı Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Işıklar, Salmanlı ve Acıelmalık mahalle sakinleriyle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Sosyal Tesisler, Millet Evleri, parklar, spor sahaları, yol çalışmaları ve daha birçok hizmetle hemşehrilerimizin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrin kalbi Adapazarı'mız için gayretle, hep birlikte" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, teşkilat üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Işıksu, Işıklar, Salmanlı ve Acıelmalık mahalle sakinleriyle buluştu, çalışmaları anlattı, talepleri dinledi. Başkan Işıksu'ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Yusuf Özden ve Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri; Besim Kıratlı, İbrahim Akçam, Özkan Yetim ile mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri eşlik etti.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Mutlu Işıksu, "Birlik ve beraberlikle şehrin kalbi Adapazarı'mızın her mahallesinde çok çalışmaya devam ediyoruz. Asfalt tadilat, sathi kaplama, kanal temizleme, tarla yolları bakım-onarım, mahalle konağı tadilatı, yeni çocuk parkı ve daha birçok hizmetle Işıklar mahallemizin de yüzünü güldürdük. Salmanlı'mızda ise tarla yolu, taşıt yolu bakım-onarım, kanal temizliği, V kanal, yeni spor parkı, basketbol sahası ve daha birçok hizmeti hamdolsun tamamladık. 6 bağlantı ve gölet yolu çalışması ile futbol sahasını çok yakında kazandırıyoruz. Millet Evi için de Ağustos ayında ihaleye çıkıyoruz. Acıelmalık Sosyal Tesisleri hakikaten çok yakıştı, hayırlı olsun. Mahallemizde ayrıca yollara sıcak asfalt, tarla yollarına bakım-onarım, su kanallarına temizlik çalışmaları yaptık, hemşehrilerimizin talebi olan satıh kaplama çalışmasını da yakında gerçekleştiriyoruz. Şehrin kalbi Adapazarı'mız için gayretle, hep birlikte" diye konuştu.

Mahalle ziyaretleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, "Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Işıklar, Salmanlı ve Acıelmalık mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Her mahallemizde çok güzel teveccüh var, kıymetli hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Gayret beraberinde güzellikler de getiriyor. Ekibi ile birlikte samimiyet ve gayretle çalışan Mutlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlikle çok çalışmaya devam" şeklinde konuştu. - SAKARYA