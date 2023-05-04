Adani Group, Myanmar Limanı'nın 30 milyon dolara satıldığını duyurdu

Hindistan'da, muhalefet ile Narendra Modi iktidarı arasında gerilime neden olan milyarder Gautam Adani'nin sahibi olduğu Adani Group, Myanmar Limanı'nın, ismini açıklamak istemeyen bir alıcıya 30 milyon dolara satıldığını bildirdi.

Hindistan'da, muhalefet ile Narendra Modi iktidarı arasında gerilime neden olan milyarder Gautam Adani'nin sahibi olduğu Adani Group, Myanmar Limanı'nın, ismini açıklamak istemeyen bir alıcıya 30 milyon dolara satıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu alıcıya satışın, Mayıs 2022'de limanın satışı için hisse alım anlaşması imzalayan lojistik şirketi Adani Ports and Special Economic Zone (ASPEZ) tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Karan Adani, "Varılan sonuç, Risk Komitesi tarafından Ekim 2021'de yapılan tavsiyeler doğrultusunda APSEZ Kurulu tarafından ortaya konan kılavuza uyumlu." dedi.

Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI), 14 Şubat'ta Gautam Adani'nin sahibi olduğu şirketleri soruşturmaya başladığını duyurmuştu.

Hindistan'da ana muhalefetteki Kongre Partisi başta olmak üzere muhalefet, Başbakan Narendra Modi ve BJP'yi, Adani Group ile yakın ilişkiler kurduğu gerekçesiyle eleştirmişti.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, dün, Adani Group hakkında soruşturma yürütecek bağımsız komite oluşturmuştu.

Soruşturma komitesinin, ABD'de bulunan yatırım araştırma şirketi Hindenburg Research'ün Adani'nin şirketlerine yönelik incelemelerini 2 ay içinde Yüksek Mahkemeye sunması bekleniyor.

Adani, kişisel servetinin neredeyse yarısını kaybetmişti

Hindenburg Research, 24 Ocak'ta Adani Group hakkında borsada manipülasyon ve muhasebe dolandırıcılığı iddialarında bulunduğu rapor yayımlamıştı. Bu iddiaların ardından şirket hisselerinde sert düşüşler yaşanmıştı.

Buna karşılık Adani Group ise 413 sayfalık savunma metni yayımlayarak iddiaları yalanlamıştı.

İddiaların ardından Adani Group bünyesinde bulunan şirketler, yaklaşık 135 milyar dolar değer kaybetmişti.

Yatırımcıların da desteğini çekmesi üzerine Adani'nin 120 milyar dolar olan kişisel serveti, yaklaşık 43 milyar dolara düşmüştü.

Söz konusu düşüşler sonrası Adani, dünyanın en zengin 3'üncü kişisi konumundan 21'inci sıraya gerilemişti.