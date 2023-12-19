Üye Girişi
Haberler

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine davet etti. Vali Köşger ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyaretin sonunda Yürekli, Köşger'e kitap ve tablo hediye etti.

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu.

Yürekli, makamında ziyaret ettiği Köşger'i, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinliklere davet etti.

Vali Köşger de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Görüşmenin sonunda Yürekli, Köşger'e kitap ve tablo hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yavuz Selim Köşger Adana Kültür Etkinlik Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title