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Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e ziyarette bulundu

19 Aralık 2023 14:35 Güncelleme: 14:36 Abone Ol

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerine davet etti. Vali Köşger ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyaretin sonunda Yürekli, Köşger'e kitap ve tablo hediye etti.