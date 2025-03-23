Adanalılar Ramazan'da Kebapsız Geçemiyor

Adanalılar Ramazan'da da kebaptan vazgeçmiyor

ADANA - Adanalılar, on bir ayın sultanı Ramazan ayında kebapçılara akın ediyor.

Ramazan ayında Adanalılar iftarda oruçlarını tescilli ' Adana kebap' ile açıyor. Esnaf Ramazan ayı nedeniyle hareketli günler geçirirken, iftar saatinde kebapçılar tıka basa doluyor. Ramazan'la birlikte hareketlilik artarken, esnafın da yüzü gülüyor. Kebapçı Yaşar Aydın, Ramazan menüsü dayatması yapmadıklarını belirterek, "İşlerimiz çok şükür iyiydi ama Ramazan ayında daha iyi oldu. Ramazan berekettir. Ramazan'da esnafın yüzü gülüyor. O yüzden mutlu oluyoruz. Bir kişilik 170 gram kebap bizde 355 TL. Biz menü yapmıyoruz. Menü yapıp bu 5 liradır, 10 liraya vereyim yok. Ramazan'dan önce fiyatımız neyse Ramazan'da da aynı fiyat" ifadelerini kullandı.

"İftarda kebap muhteşem"

Kebap yemeye gelen Gürkan Çetin, " Adana'ya arada bir geliyorum, yemeklerini beğeniyordum. Bugün iftarı yapmak burada nasip oldu. Denemeyen kim varsa iftarda kebapçıya gelmeli, muhteşem" dedi.

"Buradaki kebabın İstanbul ile alakası yok"

İstanbul'dan gelen Güllü Yılmaz, "İstanbul'dan geldim ve buranın kültürünü biliyorum. Buradaki kebabın İstanbul ile alakası yok. Adana'ya geldiğim zaman mutlaka kebap yiyorum. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Efe Yiğit ve Aynur Aksoy isimli vatandaşlar ise kebapçıda iftar yapmaktan mutlu olduklarını söylediler.