Adanalı bir tatlıcı, geleneksel katmeri waffle şeklinde yaparak çikolata ve meyvelerle süsleyip dondurma ile servis etmeye başladı. Yeni lezzet, müşterilerin büyük ilgisini çekiyor.

Adanalı tatlıcı, geleneksel katmeri çeşitlendirmek için 'waffle katmer' yaptı.

Gaziantep'te yöresel tatlılardan olan ve baklava ile birlikte 500 yıllık bir geçmişi olduğu bilinen katmer, günümüzde de eşsiz lezzetiyle insanların damağında güzel tat bırakıyor. Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet, Adanalıların da yoğun ilgisini görüyor.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise geleneksel katmeri çeşitlendirmek için katmeri 'waffle' şeklinde yaptı ve üzerini çikolata ve meyveler ile süsleyip dondurma ile servis etmeye başladı. Gelen müşterilerin tadına hayran kaldığı waffle katmer adeta yok satıyor.

"Ortaya karışık güzel bir ürün çıktı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, waffle katmeri insanların çok sevdiğini söyledi. Geyik, "Ben waffle yemesini çok severim. Katmeri de kendimize göre uyarladık. Talepte gördü. Yanında dondurma ile servis ediyoruz. Hem soğuk, hem sıcak hem de tatlı. Hepsi bir arada ve çok güzel oldu. İnsanlar beğendi. Hem Adana usulü hem de Gaziantep usulü, dondurmada Kahramanmaraş'tan. Ortaya karışık güzel bir ürün çıktı" ifadelerini kullandı.

Geleneksel katmere farklılık yaptığını anlatan Geyik, "Katmer artık geleneksel olmaktan çıktı. İnsanlara güzel hitap ediyoruz. Değişiklik oldu, güzel oldu" dedi.

Waffle katmer yemeye gelen Osman Umut Yılmazoğlu isimli vatandaş ise çok beğendiğini söyledi. - ADANA