Adanalı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

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ADANALI ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı kışlasındaki eğitim sırasında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör'ün cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Güngör'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, önce İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi'ndeki baba evine, ardından da mezarlığa götürüldü. Burada düzenlenen törene, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile ailesi, akrabaları ve komşuları katıldı.

Şehidin cenazesi, araçtan indirilirken annesi Nevriye Güngör ile kız kardeşi Sevgihan Bulut ile anneannesi Sebahat Tor, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Güngör'ün polis memuru eşi Büşra Ağca Güngör, meslektaşlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Baba Feyyaz Güngör'ü ise Vali Köşger teselli etti. Helallik alınmasından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Burak Can Güngör'ün cenazesi, toprağa verildi.