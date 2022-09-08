Adanalı Pamuk Üreticisi: Pamuk Fiyatının En Az 25 Lira Olması Gerekiyor. Altında Kalırsa Artık Ekmeyiz

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova'daki bir pamuk tarlasında üreticilerin sorunlarını dinledi. Pamuk üreticisi Niyazi Sevinç, "Mazot ve ilaç gibi tüm maliyetler çok arttı. Pamuk fiyatının en az 25 lira olması gerekiyor. Üretime devam etmek için bu fiyatın olması zorunlu. Altında kalırsa artık ekmeyiz" dedi. Barut da AKP iktidarına, "Acilen pamuk fiyatını 25 lira olarak açıklayın. Pamukta destekleme primini ise bir kilogramda 1,5 liraya yükseltip bunu da peşin ödeyin" çağrısı yaptı.

Ayhan Barut, Adana'daki Karataş Ovası'nda pamuk hasadına başlayan üreticileri tarlada ziyaret etti. Çukurova'nın bir zamanlar 'beyaz altın ' olarak bilinen pamukla anıldığını anımsatan Barut, "Çiftçimiz ve tarım desteklenmediği, maliyetlerde sürekli arttığı için ürettiğinden kazanamayan çiftçimiz tarımdan uzaklaşıyor. Pamukta da durum aynı. Bölgemizde pamuk hasadı başladı ama taban fiyat hala belirsiz. Çiftçi, hasat sevinci yaşamak yerine kara kara düşünüyor" diye konuştu. Barut, şunları söyledi:

"GEÇEN YILDAN BU YANA MAZOTTAN TOHUMA TÜM GİRDİLER 3-4 KAT ARTTI"

"Pamuk, çok stratejik bir ürün. Yem, yağ, tekstil ve konfeksiyon sanayisi gibi 30'dan fazla iş kolunun ana ham maddesidir pamuk. Pamukta ithalat yapıyoruz. Çiftçi, kazanamadığı için pamuk üretemez hale geldi. Geçen yıldan bu yana mazottan tohuma tüm girdiler 3-4 kat arttı. Pamukta hasat başladı ama henüz taban fiyatı yok. Bir kilogram kütlü pamuğun maliyetini 20 lira olarak hesapladık. Üreticinin eline en az 25 lira geçmelidir. Aşağısındaki fiyat üreticiyi kurtarmaz ve önümüzdeki yıllarda pamuk ekimi tehlikeye girer.

"ACİLEN PAMUK FİYATINI 25 LİRA OLARAK AÇIKLAYIN"

Sadece geçtiğimiz yıl, yani 2021 yılında 1,7 milyar dolar, pamuk ithalatına harcandı. AKP iktidarı döneminde ise 25 milyar dolar, pamuk ithalatına harcandı. Gelin, bu parayı yabancı çiftçiye değil kendi çiftçimize verip pamuk üretimini artıralım. 1990'lı yıllarda 750 bin hektarın üzerinde pamuk ekimi yapılırken bugünlerde 400-450 bin hektara kadar geriledi. Bu yanlış politikalar devam ederse ihtiyacımız olan ve stratejik ürün olan pamuk üretimi tarihe karışacak. Acilen pamuk fiyatını 25 lira olarak açıklayın. Pamukta destekleme primini ise bir kilogramda 1,5 liraya yükseltip bunu da peşin ödeyin. Aksi takdirde pamuğu, eskiden olduğu gibi artık Türk filmlerinde görürsünüz. Çiftçiyi ve tarımı destekleyin."

"PAMUK FİYATININ EN AZ 25 LİRA OLMASI GEREKİYOR. ALTINDA KALIRSA ARTIK EKMEYİZ"

Maliyetlerden dert yanarak pamuk taban fiyatının açıklanmasını isteyen çiftçi Süleyman Yüce de "Pamuk gözde ürünümüz ama gittikçe pamuk tarlaları azalıyor. Çünkü sürekli maliyet artıyor, fiyatlara yetişemiyoruz. Hasat yapacağız ama taban fiyatı yok daha. Ne yapacağız, kaça satacağız, ürünü nereye dökeceğiz bilmiyoruz" dedi.

Pamuk hasadına başlayan üreticinin mutsuz olduğunu ifade eden çiftçi Niyazi Sevinç ise "Pamuk, çok maliyetli bir ürün. Mazot ve ilaç gibi tüm maliyetler çok arttı. Pamuk fiyatının en az 25 lira olması gerekiyor. Üretime devam etmek için bu fiyatın olması zorunlu. Altında kalırsa artık ekmeyiz" diye konuştu.